Последний матч: «Суонси» — «Шеффилд Уэнсдей» 3:0. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.
Прогнозы на игру для любителей ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Шеффилд Уэнсдей» — «Суонси» с предлагаемым коэффициентом для ставки 3.35.
- У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.
- «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Суонси»).
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