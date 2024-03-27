Кечинов о выходе сборной Грузии на Евро-2024: Они однозначно пошумят на турнире

Экс-футболиствысказался о выходе сборной Грузии на Евро-2024.

«Приятно! Всё-таки наша бывшая республика. Здесь всё сложилось удачно для Грузии. У них очень талантливое поколение во главе с самым талантливым Хвичей Кварацхелией.

Всё это вылилось в такой громкий и радостный для Грузии результат. Они однозначно пошумят на Евро. Для грандов в играх с Грузией возможны любые сюрпризы», — сказал Кечинов Чемпионату.

Напомним, что сборная Грузии выиграла Грецию в последнем матче квалификации Евро-2024 (0:0, 4:2 по пен.) и впервые в истории пробилась на Евро-2024.