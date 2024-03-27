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    Кечинов о выходе сборной Грузии на Евро-2024: Они однозначно пошумят на турнире

    Футбол Календарь Евро-2024 Прогнозы на Евро-2024 Евро-2024 Сборная Грузии
    Экс-футболист «Спартака» Валерий Кечинов высказался о выходе сборной Грузии на Евро-2024.

    Валерий Кечинов
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    Валерий Кечинов

    «Приятно! Всё-таки наша бывшая республика. Здесь всё сложилось удачно для Грузии. У них очень талантливое поколение во главе с самым талантливым Хвичей Кварацхелией.

    Всё это вылилось в такой громкий и радостный для Грузии результат. Они однозначно пошумят на Евро. Для грандов в играх с Грузией возможны любые сюрпризы», — сказал Кечинов Чемпионату.

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  • 25/03/2024

    • Напомним, что сборная Грузии выиграла Грецию в последнем матче квалификации Евро-2024 (0:0, 4:2 по пен.) и впервые в истории пробилась на Евро-2024.

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