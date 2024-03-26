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    Уэльс — Польша: смотреть онлайн в прямом эфире

    26.03.2024 в 22:45 начнется матч в квалификации чемпионата Европы по футболу 2024 года Уэльс — Польша

    Футбол Сборная Уэльса Сборная Польши
    Уэльс и Польша начнут матч в 22:45 в квалификации чемпионата Европы по футболу 2024 года, 26.03.2024.

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    Последний матч: «Уэльс» — «Польша» 0:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

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    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Уэльс» — «Польша» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.05.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Польша»).

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