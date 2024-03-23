В 17:00 23.03.2024 начнётся онлайн-трансляция матчав первенстве Футбольной Национальной Лиги (ФНЛ).

В турнирной таблице турнира Алания занимает 7 место с 36 очками, Родина — 5 место с 37 очками.

Последний матч: «Родина» — «Алания» 1:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

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