В турнирной таблице турнира Алания занимает 7 место с 36 очками, Родина — 5 место с 37 очками.
Последний матч: «Родина» — «Алания» 1:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.
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