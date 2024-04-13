13 апреля в 27-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Черноморец» Нв и «Акрон». Начало игры — в 16:00 мск. «Черноморец» Нв — «Акрон»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Черноморец» Нв

Турнирное положение: «Моряки» сражаются за выживание в «лучшей лиге мира». На данный момент команда находится на 13 месте турнирной таблицы.

При этом «Черноморец» Нв на 5 очков оторвался от зоны стыков. Зато забивает команда Вадима Гаранина со скрипом: всего 26 мячей в 25 матчах.

Последние матчи: в предыдущем туре первенства команда добыла три зачетных пункта. «Черноморец» Нв учинил разгром «Кубани» (3:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Черноморец» Нв выиграл 4 раза. В этих поединках игроки команды забили 9 мячей при 3 пропущенных в свои ворота.

В 4 последних матчах «моряки» победили. И уже вряд ли кто-либо назовет команду Гаранина одним из аутсайдеров!

Не сыграют: Травмированных нет.

Прогнозы на ФНЛ

Состояние команды: Весной «моряки» несутся! Команда Гаранина обыгрывает всех подряд, уступив лишь тульскому «Арсеналу» (0:2).

В первом круге первенства «моряки» расписали мировую с «Акроном». Теперь же подопечные Гаранина вполне способны переиграть одного из лидеров.

И уж совсем очевидно, что «Черноморец» Нв постарается продолжить свой успешный сериал. «Моряки» вполне способны подняться в район экватора таблицы.

«Акрон»

Турнирное положение: Тольяттинцы всеми силами сражаются за выход в элитный дивизион. На текущий момент команда находится на 2 месте турнирной таблицы.

Причем «Акрон» делит 1-2 места с «Химками». Зато оборона команды — бетон: всего 21 пропущенный мяч в 25 поединках.

Последние матчи: в минувшем туре первенства команда разжилась тремя очками. «Акрон» переиграл нестабильных торпедовцев (2:1).

Причем до того команда расписала мировую с «Нефтехимиком» (1:1). А вот «Сокол» тольяттинцы переиграли уверенно (2:0).

Вообще, «Акрон» в 5 последних матчах выиграл 3 раза. В этих поединках тольяттинцы отличились 8 голами при 6 пропущенных.

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: у «Акрона» имеются некоторые проблемы в плане реализации. «Акрон» в 25 матчах забил 35 мячей, что явно маловато для одного из лидеров лиги.

Незапланированные потери очков также случаются. Впрочем, в «лучшей лиге мира» бывает все, что угодно!

Беспроигрышная серия команды составляет 4 матча. Да и по игре «Акрон» выглядит весьма прилично.

Нет сомнений, что гости будут стремиться разжиться тремя очками. Тольяттинцы явно постараются закрепиться в дуэте лидеров.

Статистика для ставок

Тольяттинцы не проигрывают 4 матча кряду

«Черноморец» Нв выиграл в 4 своих последних матчах

В матче первого круга соперники расписали сухую мировую

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Акрон» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.52. Ничья оценена в 3.04, а победа оппонента — в скромные 2.96.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.57 и 1.49.

Прогноз: Обе команды явно намерены продолжить свои успешные серии, так что будут активны в атаке.

Весной и те, и другие выглядят прекрасно, так что голевое зрелище в этой встрече обеспечено.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.57.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники не выявят победителя.

Ставка: Ничья за 3.04