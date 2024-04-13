«Черноморец» Нв
Турнирное положение: «Моряки» сражаются за выживание в «лучшей лиге мира». На данный момент команда находится на 13 месте турнирной таблицы.
При этом «Черноморец» Нв на 5 очков оторвался от зоны стыков. Зато забивает команда Вадима Гаранина со скрипом: всего 26 мячей в 25 матчах.
Последние матчи: в предыдущем туре первенства команда добыла три зачетных пункта. «Черноморец» Нв учинил разгром «Кубани» (3:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Черноморец» Нв выиграл 4 раза. В этих поединках игроки команды забили 9 мячей при 3 пропущенных в свои ворота.
В 4 последних матчах «моряки» победили. И уже вряд ли кто-либо назовет команду Гаранина одним из аутсайдеров!
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: Весной «моряки» несутся! Команда Гаранина обыгрывает всех подряд, уступив лишь тульскому «Арсеналу» (0:2).
В первом круге первенства «моряки» расписали мировую с «Акроном». Теперь же подопечные Гаранина вполне способны переиграть одного из лидеров.
И уж совсем очевидно, что «Черноморец» Нв постарается продолжить свой успешный сериал. «Моряки» вполне способны подняться в район экватора таблицы.
«Акрон»
Турнирное положение: Тольяттинцы всеми силами сражаются за выход в элитный дивизион. На текущий момент команда находится на 2 месте турнирной таблицы.
Причем «Акрон» делит 1-2 места с «Химками». Зато оборона команды — бетон: всего 21 пропущенный мяч в 25 поединках.
Последние матчи: в минувшем туре первенства команда разжилась тремя очками. «Акрон» переиграл нестабильных торпедовцев (2:1).
Причем до того команда расписала мировую с «Нефтехимиком» (1:1). А вот «Сокол» тольяттинцы переиграли уверенно (2:0).
Вообще, «Акрон» в 5 последних матчах выиграл 3 раза. В этих поединках тольяттинцы отличились 8 голами при 6 пропущенных.
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: у «Акрона» имеются некоторые проблемы в плане реализации. «Акрон» в 25 матчах забил 35 мячей, что явно маловато для одного из лидеров лиги.
Незапланированные потери очков также случаются. Впрочем, в «лучшей лиге мира» бывает все, что угодно!
Беспроигрышная серия команды составляет 4 матча. Да и по игре «Акрон» выглядит весьма прилично.
Нет сомнений, что гости будут стремиться разжиться тремя очками. Тольяттинцы явно постараются закрепиться в дуэте лидеров.
Статистика для ставок
- Тольяттинцы не проигрывают 4 матча кряду
- «Черноморец» Нв выиграл в 4 своих последних матчах
- В матче первого круга соперники расписали сухую мировую
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Акрон» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.52. Ничья оценена в 3.04, а победа оппонента — в скромные 2.96.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.57 и 1.49.
- 1.95Лацио — Салернитана: прогноз и ставкаСегодня в 21:45
- 1.85Плимут — Лестер: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 1.80Бетис — Сельта: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
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Прогноз: Обе команды явно намерены продолжить свои успешные серии, так что будут активны в атаке.
Весной и те, и другие выглядят прекрасно, так что голевое зрелище в этой встрече обеспечено.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.57.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники не выявят победителя.
Ставка: Ничья за 3.04