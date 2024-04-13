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    Голевое шоу обеспечено?!

    «Черноморец» Нв — «Акрон». Ставка (к. 2.57) и прогноз на футбол, Первая лига, 13 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Черноморец» Нв — «Акрон»
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    «Черноморец» Новороссийск
    13 апреля в 27-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Черноморец» Нв и «Акрон». Начало игры — в 16:00 мск. «Черноморец» Нв — «Акрон»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 13 Апреля 2024 года
    Черноморец
  • Новороссийск
    •  Черноморец 16:00 Акрон Акрон
  • Тольятти
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    «Черноморец» Нв

    Турнирное положение: «Моряки» сражаются за выживание в «лучшей лиге мира». На данный момент команда находится на 13 месте турнирной таблицы.

    При этом «Черноморец» Нв на 5 очков оторвался от зоны стыков. Зато забивает команда Вадима Гаранина со скрипом: всего 26 мячей в 25 матчах.

    Последние матчи: в предыдущем туре первенства команда добыла три зачетных пункта. «Черноморец» Нв учинил разгром «Кубани» (3:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Черноморец» Нв выиграл 4 раза. В этих поединках игроки команды забили 9 мячей при 3 пропущенных в свои ворота.

    В 4 последних матчах «моряки» победили. И уже вряд ли кто-либо назовет команду Гаранина одним из аутсайдеров!

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Прогнозы на ФНЛ

    Состояние команды: Весной «моряки» несутся! Команда Гаранина обыгрывает всех подряд, уступив лишь тульскому «Арсеналу» (0:2).

    В первом круге первенства «моряки» расписали мировую с «Акроном». Теперь же подопечные Гаранина вполне способны переиграть одного из лидеров.

    И уж совсем очевидно, что «Черноморец» Нв постарается продолжить свой успешный сериал. «Моряки» вполне способны подняться в район экватора таблицы.

    «Акрон»

    Турнирное положение: Тольяттинцы всеми силами сражаются за выход в элитный дивизион. На текущий момент команда находится на 2 месте турнирной таблицы.

    Причем «Акрон» делит 1-2 места с «Химками». Зато оборона команды — бетон: всего 21 пропущенный мяч в 25 поединках.

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  • 09/04/2024

    • Последние матчи: в минувшем туре первенства команда разжилась тремя очками. «Акрон» переиграл нестабильных торпедовцев (2:1).

    Причем до того команда расписала мировую с «Нефтехимиком» (1:1). А вот «Сокол» тольяттинцы переиграли уверенно (2:0).

    Вообще, «Акрон» в 5 последних матчах выиграл 3 раза. В этих поединках тольяттинцы отличились 8 голами при 6 пропущенных.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Состояние команды: у «Акрона» имеются некоторые проблемы в плане реализации. «Акрон» в 25 матчах забил 35 мячей, что явно маловато для одного из лидеров лиги.

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    Незапланированные потери очков также случаются. Впрочем, в «лучшей лиге мира» бывает все, что угодно!

    Беспроигрышная серия команды составляет 4 матча. Да и по игре «Акрон» выглядит весьма прилично.

    Нет сомнений, что гости будут стремиться разжиться тремя очками. Тольяттинцы явно постараются закрепиться в дуэте лидеров.

    Статистика для ставок

    • Тольяттинцы не проигрывают 4 матча кряду

    • «Черноморец» Нв выиграл в 4 своих последних матчах

    • В матче первого круга соперники расписали сухую мировую

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Акрон» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.52. Ничья оценена в 3.04, а победа оппонента — в скромные 2.96.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.57 и 1.49.

    Прогноз: Обе команды явно намерены продолжить свои успешные серии, так что будут активны в атаке.

    Весной и те, и другие выглядят прекрасно, так что голевое зрелище в этой встрече обеспечено.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.57.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники не выявят победителя.

    Ставка: Ничья за 3.04

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    Ставка и прогноз на матч «Черноморец» Нв — «Акрон» с коэффициентом 2.57. Дата матча: 13.04.2024. Прогнозы на футбол. Голевое шоу обеспечено?!
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