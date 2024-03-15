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    «Олимпиакос» уничтожил «Маккаби» и вышел в четвертьфинал Лиги конференций

    «Маккаби» — «Олимпиакос»: счет матча 1:6, обзор голов

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    В ответном матче 1/8 финала Лиги конференций греческий «Олимпиакос» на выезде переиграл израильский «Маккаби» из Тель-Авива со счетом 6:1.

    «Олимпиакос»
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    «Олимпиакос»

    На голы Даниэля Поденсе, Константиноса Фортуниса, Аюба Эль-Кааби (дважды), Стефана Йоветича и Юсефа Эль-Араби хозяева смогли ответить только точным ударом престижа Эрана Зехави.

    Отметим, что судьба противостояния решалась в овертайме, поскольку основное время матча, как и неделю назад, завершилось со счетом 4:1.

    Футбол. Лига конференций. 1/8 финала
    Маккаби Т-А — Олимпиакос 1:6
    Голы: 0:1 Даниэл Поденсе (10'), 0:2 Костас Фортунис (36'), 0:3 Айюб Эль-Кааби (45 + 3'), 1:3 Эран Захави (пенальти) (57'), 1:4 Айюб Эль-Кааби (65'), 1:5 Стеван Йоветич (93'), 1:6 Юссеф Эль-Араби (103') Маккаби Т-А: Рои Мишпати, Идан Начмиас, Энрик Саборит, Рой Ревиво (Офир Давидзада, 113'), Идо Шахар (Авишай Коэн, 91'), Дор Перец, Йорис ван Оверем (Дор Давид Тургеман, 74'), Габи Каниховски, Эран Захави, Ошер Давида (Кико, 108'), Милсон (Дан Битон, 14') Олимпиакос: Константинос Цолакис, Франсиско Ортега, Давид Карму, Панайотис Рецос, Родинеи (Кини Марин, 106'), Даниэл Поденсе (Висенте Иборра, 103'), Костас Фортунис (Георгиос Масурас, 95'), Франциско Мачадо, Андре Орта (Стеван Йоветич, 82'), Сантьяго Эссе, Айюб Эль-Кааби (Юссеф Эль-Араби, 88') Предупреждения: Ошер Давида (70'), Костас Фортунис (82'), Офир Давидзада (97'), Даниэл Поденсе (97')

    Таким образом, «Олимпиакос» стал последним участником 1/4 финала Лиги конференций.

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