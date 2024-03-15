УЕФА назвал лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

Первое место в голосовании, в котором участвовали болельщики, занял вратарь мадридского «Атлетико» Ян Облак.
Словенский голкипер в матче против миланского «Интера» (2:1, пен. 3:2) отразил два удара в серии пенальти.
На награду также претендовали вратарь «Арсенала» Давид Райя, 17-летний защитник «Барселоны» Пау Кубарси и полузащитник дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо.
Напомним, «Атлетико» в четвертьфинале Лиги чемпионов сыграет с дортмундской «Боруссией». Первые матчи состоятся 9—10 апреля, ответные 16—17 апреля.