«Милан» встретится с «Ромой» в четвертьфинале ЛЕ, «Ливерпуль» сыграет с «Аталантой»

Мохамед Салах Фото: globallookpress.com
«Милан» на этой стадии встретится с «Ромой».
Соперником «Ливерпуля» стала «Аталанта».
Леверкузенский «Байер» встретится с лондонским «Вест Хэмом», а «Бенфика» — с «Марселем».
Все пары 1/4 финала Лиги Европы
«Милан» — «Рома»
«Ливерпуль»- «Аталанта»
«Байер» Леверкузен — «Вест Хэм»
«Бенфика»- «Марсель»
Победитель пары «Милан» — «Рома» сыграет в 1/2 финала с победителем пары «Байер» Леверкузен — «Вест Хэм».
Первые матчи 1/4 финала состоятся 11 апреля, ответные — 18 апреля. Полуфиналы запланированы на 2 и 9 мая. Финал Лиги Европы пройдет 22 мая на стадионе «Авива» в Дублине.