«Астон Вилла» разгромила «Аякс» в Лиге конференций, «Лилль» и «Брюгге» также вышли в четвертьфинал турнира

Завершились три ответных матча 1/8 финала Лиги конференций.

В одной из игр французский «Лилль» и австрийский «Штурм» сыграли вничью 1:1. на гол Тиагу Сантоса гости ответили точным ударом Мики Биерита. Французский коллектив пробился в четвертьфинал турнира благодаря победе в первой игре.

Футбол. Лига конференций. 1/8 финала Лилль — Штурм 1:1 Голы: 1:0 Тьяго Сантос (43'), 1:1 Мика Биерет (45 + 1')

В параллельной игре бельгийский «Брюгге» разбил норвежский «Мольде» со счетом 3:0 и вышел в 1/4 финала турнира. Авторами точных ударов стали Андреас Сков Ольсен, который оформил дубль, и Михал Скурась.

Футбол. Лига конференций. 1/8 финала Брюгге — Мольде 3:0 Голы: 1:0 Андреас Ольсен (45 + 1'), 2:0 Андреас Ольсен (48'), 3:0 Михал Скурась (70') Брюгге: Симон Миньоле, Максим Де Кёйпер, Хоэль Ордоньес, Брандон Мехеле, Бьорн Мейер (Кириани Саббе, 90'), Ханс Ванакен, Рафаэль Оньедика, Уго Ветлесен (Каспер Нильсен, 84'), Андреас Ольсен (Михал Скурась, 67'), Игор Тиаго, Ферран Жутгла (Антонио Нуса, 84') Мольде: Оливер Петерсен, Матиас Лёвик Фьёртофт (Halldor Stenevik, 67'), Мартин Линнес, Кристоффер Хёуген, Андерс Хагельcкьер, Каспер Эйванн, Маркус Коса, Эйрик Хестад (Густав Хьёлстад Нюхейм, 84'), Ветон Бериша (Кристиан Эриксен, 24'), Фредрик Гульбрандсен, Mats Moller Daehli Предупреждения: Максим Де Кёйпер (88'), Фредрик Гульбрандсен (88')

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И, наконец, английская «Астон Вилла» не оставила шансов амстердамскому «Аяксу» — 4:0. Забитыми мячами отметились Олли Уоткинс, Леон Бэйли, Джон Дюран и Мусса Диаби. Бирмингемский коллектив сыграет в следующем раунде Лиги конференций.