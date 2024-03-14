Собослаи: Лично я хочу выиграть с «Ливерпулем»

Полузащитниквыразил желание выиграть все трофеи с «мерсисайцами» в нынешнем сезоне.

«Мы уже выиграл один (Кубок лиги), осталось ещё три. Лично я хочу выиграть их все. Но мы должны идти от игры к игре и не заглядывать так далеко вперёд.

У нас есть неплохие шансы выиграть ещё три трофея, но спроси вы у игроков "Манчестер Сити" и "Арсенала" насчёт их шансов на титул, и они скажут то же самое. Мы должны усердно работать, само по себе ничего в руки не упадёт», — приводит слова Собослаи британское издание Liverpool Echo.

В нынешнем сезоне полузащитник провел 23 матча за «Ливерпуль» в АПЛ, забил 3 гола и сделал 2 голевые передачи.

В следующем матче «мерсисайцы» сыграют против пражской «Спарты» в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги Европы 14-го марта в 23:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.