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    Собослаи: Лично я хочу выиграть с «Ливерпулем»

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    Полузащитник «Ливерпуля» Доминик Собослаи выразил желание выиграть все трофеи с «мерсисайцами» в нынешнем сезоне.

    Доминик Собослаи
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    Доминик Собослаи

    «Мы уже выиграл один (Кубок лиги), осталось ещё три. Лично я хочу выиграть их все. Но мы должны идти от игры к игре и не заглядывать так далеко вперёд.

    У нас есть неплохие шансы выиграть ещё три трофея, но спроси вы у игроков "Манчестер Сити" и "Арсенала" насчёт их шансов на титул, и они скажут то же самое. Мы должны усердно работать, само по себе ничего в руки не упадёт», — приводит слова Собослаи британское издание Liverpool Echo.

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    • В нынешнем сезоне полузащитник провел 23 матча за «Ливерпуль» в АПЛ, забил 3 гола и сделал 2 голевые передачи.

    В следующем матче «мерсисайцы» сыграют против пражской «Спарты» в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги Европы 14-го марта в 23:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

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