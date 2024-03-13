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    «Спартак» — «Оренбург». Онлайн

    Онлайн-трансляция ответного матча 1/4 финала Кубка России между «Спартаком» и «Оренбургом»

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    «Спартак» — «Оренбург»
    Сегодня в 18:00 по московскому времени «Спартак» дома сыграет с «Оренбургом» в рамках ответного матча 1/4 финала Кубка России Пути РПЛ. За ходом встречи приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Присоединяйтесь!

    До матча

    «Спартак»

    «Спартак» минимально уступил «Оренбургу» на выезде в первом матче 1/4 финала, который был сыгран в конце ноября прошлого года (0:1). Отметим, что с 40-й минуты москвичи играли в меньшинстве после удаления Рябчука.

    В прошлом сезоне «Спартак» на этой стадии переиграл по сумме двух встреч «Локомотив». Далее «красно-белые» вылетели из Пути РПЛ, проиграв «Уралу», а окончательно завершили выступления на турнире после поражения от «Акрона» в Пути регионов на стадии полуфинала.

    После рестарта чемпионата России «Спартак» набрал одно очко в двух матчах, при этом не забив ни одного мяча. Подопечные Гильермо Абаскаля смогли увезти одно очко из Санкт-Петербурга в матче с «Зенитом» (0:0), а в конце прошлой недели проиграли дома «Факелу» (0:2).

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    «Оренбург»

    «Оренбург» обыграл «Спартак» в первом домашнем матче 1/4 финала Кубка России. Единственный мяч на 10-й минуте забил Титков, реализовав удар с одиннадцатиметровой отметки.

    Напомним, что оренбуржцы пробились в плей-офф Пути РПЛ благодаря второму месту в группе с ЦСКА, «Сочи» и «Факелом». Уральский клуб претендовал и на первую позицию в квартете, но в заключительном туре проиграл армейцам и уступил лидерство.

    В чемпионате России подопечные Давида Деограсии продолжают бороться за выживание. После рестарта сезона «Оренбург» набрал 4 очка в 2-х матчах — ничья с ЦСКА (1:1) и победа над «Балтикой» (1:0).

    Личные встречи

    Команды дважды встречались между собой в этом сезоне. Матч в чемпионате остался за «Спартаком» (3:2), а в Кубке России «Оренбург» обыграл соперника со счетом 1:0.

    Всего в 10-ти официальных очных матчах на счету «красно-белых» 6 побед, «Оренбург» оказался сильнее в 4-х случаях.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Спартак» — «Оренбург» с коэффициентом 1.95.

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