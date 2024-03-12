Карпин рассказал, почему не вызвал Глушенкова на ближайшие матчи сборной России

Главный тренер сборной Россииназвал причину отсутствия полузащитника «Локомотива»в составе национальной команды на матчи против Сербии и Парагвая.

«Причем здесь Глушенков и форма сборная России? Есть еще 50 игроков, которые не сыграют на этом сборе. Или даже 100 игроков.

Многие его относили даже к топ‑3 футболистам чемпионата? Прекрасно. Если они специалисты, пускай его и вызывают.

Он не вызван, потому что есть другие футболисты. Он меня пока не устраивает. Прибавить нужно во всём», — приводит слова Карпина «Матч ТВ».

Учебно-тренировочный сбор национальной команды России начнется в Новогорске 14-15 марта. Сборная сыграет 21 марта c Сербией, а 25-го — с Парагваем. Обе встречи пройдут на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина и начнутся в 20:00 мск.

Напомним, сообщалось, что матчи сборной России с Сербией и Парагваем могут не показать по ТВ.