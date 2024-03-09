«Акрон» выиграл у «Енисея» в Красноярске

«Акрон» прервал безвыигрышную серию в Первой лиге Фото: globallookpress.com
Матч в Красноярске завершился со счетом 3:2 в пользу «Акрона».
В первом тайме на гол полузащитника хозяев Александра Ломакина гости ответили результативными ударами Кирилла Данилина, Никиты Глушкова и Артура Галояна.
Незадолго до финального свистка второй мяч «Енисея» забил Шамиль Саадуев.
«Акрон» прервал серию из четырех матчей без побед в Первой лиге.
«Акрон» поднялся на второе место в турнирной таблице — 38 очков. «Енисей» находится на девятой строчке — 27 очков.
Футбол. Россия. ФНЛ
Енисей — Акрон 1:3
Голы: 1:0 Александр Ломакин (10'), 1:1 Danilin K. (28'), 1:2 Никита Глушков (41'), 1:3 Артур Галоян (45+1') Енисей: Евгений Ставер, Вячеслав Бардыбахин, Владимир Хозин, Валерий Кичин, Виталий Стежко, Егор Иванов, Александр Ломакин, Никита Раздорских, Андрей Мазурин, Orlov A., Savelyev M. Акрон: Сергей Волков, Егор Данилкин, Иван Чудин, Артур Галоян, Никита Глушков, Максим Палиенко, Андрес Понсе, Константин Савичев, Andjelkovic N., Danilin K., Dimoski B. Предупреждение: Валерий Кичин (49')