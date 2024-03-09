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    «Акрон» выиграл у «Енисея» в Красноярске

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    Тольяттинский «Акрон» одержал выездную победу над «Енисеем» в 22-м туре Первой лиги.

    «Акрон» прервал безвыигрышную серию в Первой лиге
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    «Акрон» прервал безвыигрышную серию в Первой лиге

    Матч в Красноярске завершился со счетом 3:2 в пользу «Акрона».

    В первом тайме на гол полузащитника хозяев Александра Ломакина гости ответили результативными ударами Кирилла Данилина, Никиты Глушкова и Артура Галояна.

    Незадолго до финального свистка второй мяч «Енисея» забил Шамиль Саадуев.

    «Акрон» прервал серию из четырех матчей без побед в Первой лиге.

    Календарь и таблица ФНЛ

    «Акрон» поднялся на второе место в турнирной таблице — 38 очков. «Енисей» находится на девятой строчке — 27 очков.

    Футбол. Россия. ФНЛ
    Енисей — Акрон 1:3
    Голы: 1:0 Александр Ломакин (10'), 1:1 Danilin K. (28'), 1:2 Никита Глушков (41'), 1:3 Артур Галоян (45+1') Енисей: Евгений Ставер, Вячеслав Бардыбахин, Владимир Хозин, Валерий Кичин, Виталий Стежко, Егор Иванов, Александр Ломакин, Никита Раздорских, Андрей Мазурин, Orlov A., Savelyev M. Акрон: Сергей Волков, Егор Данилкин, Иван Чудин, Артур Галоян, Никита Глушков, Максим Палиенко, Андрес Понсе, Константин Савичев, Andjelkovic N., Danilin K., Dimoski B. Предупреждение: Валерий Кичин (49')
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