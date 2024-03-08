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    Мор: Моуринью сдерживал игроков «Ромы», а сейчас они раскрепощены

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    Бывший футболист «Спартака» Эдуард Мор объяснил прогресс «Ромы» после увольнения Жозе Моуринью.

    Жозе Моуринью
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    Жозе Моуринью

    В четверг «Рома» разгромила английский «Брайтон» (4:0) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

    В десяти матчах под руководством Даниэле Де Росси римский клуб потерпел лишь одно поражение.

    «Не скажу про четыре мяча, но ожидалось, что "Рома" забьет три, потому что много забивает в целом. Сильные футболисты подобраны в команде.

    По именам Моуринью подобрал очень хорошую команду, но он их сдерживал. Сейчас футболисты раскрепощены.

    Якорь выбросили и плывут по волнам, всё у них получается, всё хорошо. "Рома" очень большим количеством футболистов идет в атаку, чего не было при Моуринью», — приводит слова Мора «Матч ТВ».

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