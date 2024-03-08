Мор: Моуринью сдерживал игроков «Ромы», а сейчас они раскрепощены

Бывший футболист «Спартака»объяснил прогресспосле увольнения

В четверг «Рома» разгромила английский «Брайтон» (4:0) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

В десяти матчах под руководством Даниэле Де Росси римский клуб потерпел лишь одно поражение.

«Не скажу про четыре мяча, но ожидалось, что "Рома" забьет три, потому что много забивает в целом. Сильные футболисты подобраны в команде.

По именам Моуринью подобрал очень хорошую команду, но он их сдерживал. Сейчас футболисты раскрепощены.

Якорь выбросили и плывут по волнам, всё у них получается, всё хорошо. "Рома" очень большим количеством футболистов идет в атаку, чего не было при Моуринью», — приводит слова Мора «Матч ТВ».