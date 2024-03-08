Лофтус-Чик: «Милан» слишком много пропустил

Россонери одолели соперника со счетом 4:2.
«Странное чувство: забиваешь четыре гола, выигрываешь, но недоволен: надо было лучше обороняться, мы слишком много пропустили, но разница в два мяча поможет нам в ответном матче.
Победа в Лиге Европы? Мы должны сконцентрироваться, мы сделали это сегодня, мы не должны думать слишком далеко вперёд, надо оставаться сосредоточенными.
Мой гол? Я всегда стараюсь быть в правильном положении, чтобы забить, у меня было несколько шансов в последних играх, сегодня я их реализовал», — приводит слова Лофтус-Чика Milan News.
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Ответный матч пройдет в Праге 14 марта.