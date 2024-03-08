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    Лофтус-Чик: «Милан» слишком много пропустил

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    Хавбек «Милана» Рубен Лофтус-Чик высказался о победе команды в первом матче 1/8 финала Лиги Европы со «Славией».

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    Россонери одолели соперника со счетом 4:2.

    «Странное чувство: забиваешь четыре гола, выигрываешь, но недоволен: надо было лучше обороняться, мы слишком много пропустили, но разница в два мяча поможет нам в ответном матче.

    Победа в Лиге Европы? Мы должны сконцентрироваться, мы сделали это сегодня, мы не должны думать слишком далеко вперёд, надо оставаться сосредоточенными.

    Мой гол? Я всегда стараюсь быть в правильном положении, чтобы забить, у меня было несколько шансов в последних играх, сегодня я их реализовал», — приводит слова Лофтус-Чика Milan News.

    Календарь и таблица Лиги Европы

    Ответный матч пройдет в Праге 14 марта.

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