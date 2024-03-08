Ла Лига отклонила апелляцию «Реала» на дисквалификацию Беллингема

Мадридскомуне удалось добиться отмены дисквалификации

Беллингем ранее на этой неделе был дисквалифицирован на два матча чемпионата Испании за словесную перепалку с арбитром в игре с «Валенсией».

По информации COPE, судейский комитет Ла Лиги отклонил апелляцию «Реала».

Таким образом, Джуд пропустит матчи с «Сельтой» и «Осасуной».

Напомним, судья матча «Валенсия» — «Реал» Хесус Хиль Мансано дал свисток об окончании матча как раз в тот момент, когда Беллингем забивал третий гол в ворота.

Сразу после этого англичанин подбежал к арбитру и выкрикнул «Блин, это гол! Мяч в воздухе! Что за фигня!». В ответ Мансано показал Беллингему красную карточку.

Матч «Валенсия» — «Реал» завершился вничью 2:2. Мадридский клуб отыгрался со счета 0:2 благодаря дублю Винисиуса Жуниора.