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    Ла Лига отклонила апелляцию «Реала» на дисквалификацию Беллингема

    Футбол Реал Мадрид Валенсия
    Мадридскому «Реалу» не удалось добиться отмены дисквалификации Джуда Беллингема.

    Джуд Беллингем
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    Джуд Беллингем

    Беллингем ранее на этой неделе был дисквалифицирован на два матча чемпионата Испании за словесную перепалку с арбитром в игре с «Валенсией».

    По информации COPE, судейский комитет Ла Лиги отклонил апелляцию «Реала».

    Таким образом, Джуд пропустит матчи с «Сельтой» и «Осасуной».

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    • Напомним, судья матча «Валенсия» — «Реал» Хесус Хиль Мансано дал свисток об окончании матча как раз в тот момент, когда Беллингем забивал третий гол в ворота.

    Сразу после этого англичанин подбежал к арбитру и выкрикнул «Блин, это гол! Мяч в воздухе! Что за фигня!». В ответ Мансано показал Беллингему красную карточку.

    Матч «Валенсия» — «Реал» завершился вничью 2:2. Мадридский клуб отыгрался со счета 0:2 благодаря дублю Винисиуса Жуниора.

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