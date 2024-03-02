До матча
«Атлетик»
Команда из города Бильбао на данный момент располагается на пятом месте в турнирной таблице и продолжает бороться за лигочемпионские места. На счету «Атлетика» 49 очков в 26-ти матчах: 14 побед, 7 ничьих и 5 поражений. Разница забитых и пропущенных мячей команды составляет 46:26.
В этот четверг «Атлетик» вышел в финал Кубка Испании, во второй раз обыграв мадридский «Атлетико» (3:0), общий счет — 4:0. Соперником подопечных Эрнесто Вальверде в борьбе за трофей станет «Мальорка».
Крайний матч Ла Лиги завершился для басков выездным поражением от «Бетиса» (1:3). Ранее «Атлетик» дома обыграл «Жирону» (3:2), а до этого сыграл вничью с «Альмерией» в гостях (0:0).
«Барселона»
«Барселона» находится на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Испании. На счету каталонской команды 57 очков в 26-ти матчах: 17 побед, 6 ничьих и 3 поражения. Разница забитых и пропущенных мячей составляет 56:34.
Подопечные Хави не проигрывают на протяжении шести матчей во всех турнирах. За этот период «сине-гранатовые» одержали четыре победы и дважды сыграли вничью.
В крайнем туре Ла Лиги «Барселона» принимала «Хетафе». Матч закончился разгромной победой каталонцев со счетом 4:0. В составе победителей забитыми мячами отличились Рафинья, Феликс, Де Йонг и Лопес.
Личные встречи
Команды дважды встречались между собой в текущем сезоне — по разу в чемпионате и Кубке Испании. Матч Ла Лиги завершился минимальной победой каталонцев (1:0), а в кубковом противостоянии «Атлетик» взял верх в дополнительное время (4:2).
Всего в 10-ти последних матчах на счету «Барселоны» 6 побед, «Атлетик» оказался сильнее в 3-х случаях и один раз была зафиксирована ничья.
Прямая речь
Главный тренер «Барселоны» Хави:
— «Атлетик Бильбао недавно выбил нас из Кубка Испании. Этот соперник является для нас одним из сложнейших в чемпионате. Они уверены в себе. Если мы обыграем "Атлетик", то сделаем большой шаг вперёд».
Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Атлетик» — «Барселона» с коэффициентом 2.40.