ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    «Атлетик» — «Барселона». Онлайн

    Онлайн-трансляция матча 27-го тура Ла Лиги между «Атлетиком» и «Барселоной»

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Примера (Ла Лига) Футбол Испании Атлетик Барселона
    Вся лентаСамое главное
    Игорь Колыванов«В Европе русские тренеры никому не нужны». Игорь Колыванов — о возобновлении РПЛ, интриге в Серии А и неприятностях «Спартака» Райан Гарсия«Канело», Гарсия или Хэйни — кто самый переоцененный боксер из нынешних звезд? «Атлетик» — «Барселона»«Атлетик» — «Барселона». Онлайн
  • 21:28
    • «Зенит» и «Спартак» не смогли поразить ворота друг друга
  • 20:12
    • Ферстаппен выиграл Гран-при Бахрейна
  • 20:07
    • Эмбер победил Бублика и выиграл турнир в Дубае
  • 20:06
    • «Ливерпуль» вырвал победу в добавленное время у «Ноттингем Форест»
  • 20:02
    • «Ньюкасл» разгромил дома «Вулверхэмптон»
  • 19:56
    • «Челси» ушел от поражения в матче с «Брентфордом»
  • 19:30
    • «Локомотив» сравнял счет в серии против ЦСКА
    Все новости спорта
    «Атлетик» — «Барселона»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Атлетик» — «Барселона»
    Действующий чемпион Испании «Барселона» сыграет в гостях с «Атлетиком» в рамках 27-го тура Примеры. За ходом матча приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Начало — 3 марта в 23:00 по московскому времени. Присоединяйтесь!

    До матча

    «Атлетик»

    Команда из города Бильбао на данный момент располагается на пятом месте в турнирной таблице и продолжает бороться за лигочемпионские места. На счету «Атлетика» 49 очков в 26-ти матчах: 14 побед, 7 ничьих и 5 поражений. Разница забитых и пропущенных мячей команды составляет 46:26.

    В этот четверг «Атлетик» вышел в финал Кубка Испании, во второй раз обыграв мадридский «Атлетико» (3:0), общий счет — 4:0. Соперником подопечных Эрнесто Вальверде в борьбе за трофей станет «Мальорка».

    Крайний матч Ла Лиги завершился для басков выездным поражением от «Бетиса» (1:3). Ранее «Атлетик» дома обыграл «Жирону» (3:2), а до этого сыграл вничью с «Альмерией» в гостях (0:0).

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    «Барселона»

    «Барселона» находится на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Испании. На счету каталонской команды 57 очков в 26-ти матчах: 17 побед, 6 ничьих и 3 поражения. Разница забитых и пропущенных мячей составляет 56:34.

    Подопечные Хави не проигрывают на протяжении шести матчей во всех турнирах. За этот период «сине-гранатовые» одержали четыре победы и дважды сыграли вничью.

    В крайнем туре Ла Лиги «Барселона» принимала «Хетафе». Матч закончился разгромной победой каталонцев со счетом 4:0. В составе победителей забитыми мячами отличились Рафинья, Феликс, Де Йонг и Лопес.

    Личные встречи

    Команды дважды встречались между собой в текущем сезоне — по разу в чемпионате и Кубке Испании. Матч Ла Лиги завершился минимальной победой каталонцев (1:0), а в кубковом противостоянии «Атлетик» взял верх в дополнительное время (4:2).

    Всего в 10-ти последних матчах на счету «Барселоны» 6 побед, «Атлетик» оказался сильнее в 3-х случаях и один раз была зафиксирована ничья.

    Прямая речь

    Главный тренер «Барселоны» Хави:

    — «Атлетик Бильбао недавно выбил нас из Кубка Испании. Этот соперник является для нас одним из сложнейших в чемпионате. Они уверены в себе. Если мы обыграем "Атлетик", то сделаем большой шаг вперёд».

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Атлетик» — «Барселона» с коэффициентом 2.40.

    В центре внимания
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.18
  • Экспресс дня 2 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Валенсия — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •  1.75
  • Прогноз на матч Динамо — Локомотив
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  2.40
  • Прогноз на матч Атлетик — Барселона
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч СКА — Торпедо
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  3.15
  • Прогноз на матч Наполи — Ювентус
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  2.34
  • Прогноз на матч Мальорка — Жирона
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Кельн — Байер
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры