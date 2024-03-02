Действующий чемпион Испании «Барселона» сыграет в гостях с «Атлетиком» в рамках 27-го тура Примеры. За ходом матча приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Начало — 3 марта в 23:00 по московскому времени. Присоединяйтесь!

До матча

«Атлетик»

Команда из города Бильбао на данный момент располагается на пятом месте в турнирной таблице и продолжает бороться за лигочемпионские места. На счету «Атлетика» 49 очков в 26-ти матчах: 14 побед, 7 ничьих и 5 поражений. Разница забитых и пропущенных мячей команды составляет 46:26.

В этот четверг «Атлетик» вышел в финал Кубка Испании, во второй раз обыграв мадридский «Атлетико» (3:0), общий счет — 4:0. Соперником подопечных Эрнесто Вальверде в борьбе за трофей станет «Мальорка».

Крайний матч Ла Лиги завершился для басков выездным поражением от «Бетиса» (1:3). Ранее «Атлетик» дома обыграл «Жирону» (3:2), а до этого сыграл вничью с «Альмерией» в гостях (0:0).

«Барселона»

«Барселона» находится на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Испании. На счету каталонской команды 57 очков в 26-ти матчах: 17 побед, 6 ничьих и 3 поражения. Разница забитых и пропущенных мячей составляет 56:34.

Подопечные Хави не проигрывают на протяжении шести матчей во всех турнирах. За этот период «сине-гранатовые» одержали четыре победы и дважды сыграли вничью.

В крайнем туре Ла Лиги «Барселона» принимала «Хетафе». Матч закончился разгромной победой каталонцев со счетом 4:0. В составе победителей забитыми мячами отличились Рафинья, Феликс, Де Йонг и Лопес.

Личные встречи

Команды дважды встречались между собой в текущем сезоне — по разу в чемпионате и Кубке Испании. Матч Ла Лиги завершился минимальной победой каталонцев (1:0), а в кубковом противостоянии «Атлетик» взял верх в дополнительное время (4:2).

Всего в 10-ти последних матчах на счету «Барселоны» 6 побед, «Атлетик» оказался сильнее в 3-х случаях и один раз была зафиксирована ничья.

Прямая речь

Главный тренер «Барселоны» Хави:

— «Атлетик Бильбао недавно выбил нас из Кубка Испании. Этот соперник является для нас одним из сложнейших в чемпионате. Они уверены в себе. Если мы обыграем "Атлетик", то сделаем большой шаг вперёд».

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Атлетик» — «Барселона» с коэффициентом 2.40.