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    Индзаги: Мы хотели бы повторить результаты прошлого сезона в ЛЧ

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    Главный тренер «Интер» Симоне Индзаги высказался о предстоящем матче команды 1/8 финала Лиги чемпионов с мадридским «Атлетико».

    Симоне Индзаги
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    Симоне Индзаги

    «Симеоне был отличным партнёром по команде. Мы выигрывали вместе, затем он вернулся в Испанию, но мы никогда не теряли друг друга из виду. Диего за 13 лет сотрудничества с "Атлетико" много побеждал и привил команде очень хорошую игру.

    Мы помним, каких успехов добились в прошлом розыгрыше Лиги чемпионов. Игроки хотели бы повторить те результаты, но знаем, что здесь много очень сильных команд.

    Даже завтра вечером нам предстоит встретиться с очень непростым соперником. Мы должны показать лучшую версию Интера», — приводит слова Индзаги журналист Джанлука Ди Марцио на своём официальном сайте.

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    • Напомним, что 1-й матч между «Интером» и «Атлетико» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов состоится 20-го февраля в 23:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

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