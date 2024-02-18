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    «Монпелье» и «Ренн» одержали победы в Лиге 1

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    «Монпелье» в матче 22-го тура чемпионата Франции принимал «Метц». Хозяева одолели соперника со счетом 3:0.

    «Метц»
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    «Метц»

    Голы забили Иссиага Силла, Модибо Саньян и Тежи Саванье (с пенальти).

    «Монпелье» набрал 22 очка и поднялся на 15-е место в таблице.

    Футбол. Франция. Лига 1
    Монпелье — Мец 2:0
    Голы: 1:0 Иссиага Силла (3'), 2:0 Модибо Саньян (50'), 3:0 Тежи Саванье (пенальти) (86') Монпелье: Бенжамен Леком, Бечир Омерагич (Фалайе Сако, 75'), Кики, Модибо Саньян, Сильван Хефти, Иссиага Силла, Жордан Ферри (Лео Леруа, 79'), Жорис Шотар, Тежи Саванье, Арно Норден (Акор Адамс, 79'), Mousa Suleiman Мец: Александр Укиджа, Матьё Юдоль, Кристоф Эрей, Исмаэль Траоре (Фали Канде, 63'), Кевин Ван Ден Керкхоф (Йоэль Асоро, 68'), Жорж Микаутадзе, Ламин Камара, Ибу Сане, Didier Lamkel Ze (Чейх Сабали, 76'), Joseph Nduquidi, Danley Jean Jacques Предупреждения: Бубакар Куяте (13'), Модибо Саньян (30'), Бечир Омерагич (69'), Йоэль Асоро (78'), Фали Канде (83')

    «Метц» (17) находится на 17-й строчке.

    Календарь и таблица Лиги 1

    В параллельной игре «Ренн» принимал «Клермон» и выиграл со счетом 3:1.

    У хозяев отличились Мартен Терье (дубль) и Варме Омари. В составе «Клермона» ворота соперника поразил Крислен Матсима.

    Футбол. Франция. Лига 1
    Ренн — Клермон 3:1
    Голы: 0:1 Факундо Буонанотте (20'), 0:2 Дэнни Уэлбек (24'), 0:3 Джек Робинсон (автогол) (75'), 0:4 Саймон Адингра (78') Ренн: Уэс Фодерингем, Джейден Богл, Мэйсон Холгейт, Анель Ахмедходжич, Джек Робинсон, Яссер Ларуси (Андре Брукс, 63'), Бен Осборн (Оливер Норвуд, 79'), Густаво Хамер (Том Дэвис, 79'), V.Souza, James McAtee (Риан Брустер, 82'), William Osula (Остон Трасти, 31') Клермон: Барт Вербрюгген, Тарик Лампти (Якуб Модер, 46'), Адам Уэбстер (Igor Julio, 46'), Льюис Данк, Ян Паул ван Хекке, Каору Митома (Ансумане Фати, 76'), Билли Гилмор, Факундо Буонанотте (Эван Фергюсон, 66'), Паскаль Грос, Дэнни Уэлбек (Первис Эступинан, 79'), Саймон Адингра Предупреждения: Тарик Лампти (45 + 6'), Факундо Буонанотте (56') Удаление: Мэйсон Холгейт (13')

    «Ренн» с 34 очками располагается на 7-й позиции. «Клермон» (16) замыкает таблицу Лиги 1.

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