«Факел» — «СКА-Хабаровск»: счет матча 3:2, обзор голов

оказался сильнее(3:2) в рамках товарищеского противостояния.

Команда из Хабаровска забила 2 гола, поведя в счете. Сначала Кирилл Никитин на 9-й минуте открыл счет. Уже на 72-й минуте защитник «Факела» Василий Черов оказался самым нерасторопным у своих ворот и организовал автогол — 0:2.

Воронежской команде удалось отыграться и вырвать победу. Дубль у «Факела» оформил Максим Максимов, забив свои голы на 73-й и 81-й минутах встречи. Еще один гол на счету Кирилла Симонова.

В следующем товарищеском матче «Факел» сыграет против махачкалинского «Динамо» также 18-го февраля в 17:00 мск. «СКА-Хабаровск» встретится с «Шинником» в тот же день.