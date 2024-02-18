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    «Факел» обыграл «СКА-Хабаровск» в результативном товарищеском матче

    «Факел» — «СКА-Хабаровск»: счет матча 3:2, обзор голов

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    «Факел» оказался сильнее «СКА-Хабаровска» (3:2) в рамках товарищеского противостояния.

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    Команда из Хабаровска забила 2 гола, поведя в счете. Сначала Кирилл Никитин на 9-й минуте открыл счет. Уже на 72-й минуте защитник «Факела» Василий Черов оказался самым нерасторопным у своих ворот и организовал автогол — 0:2.

    Воронежской команде удалось отыграться и вырвать победу. Дубль у «Факела» оформил Максим Максимов, забив свои голы на 73-й и 81-й минутах встречи. Еще один гол на счету Кирилла Симонова.

    В следующем товарищеском матче «Факел» сыграет против махачкалинского «Динамо» также 18-го февраля в 17:00 мск. «СКА-Хабаровск» встретится с «Шинником» в тот же день.

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