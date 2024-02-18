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    Аллегри об игре «Ювентуса»: Нам нужно привести в порядок наши идеи

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    Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри высказался о ничейном результате своей команды в матче 25-го тура итальянской Серии А с «Вероной» (2:2).

    Массимилиано Аллегри
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    Массимилиано Аллегри

    «В такой игре можно даже проиграть, несмотря на три или четыре последних момента, которые у нас были. Нам нужно пересобрать наши идеи, поставить перед собой цель и перестать так легко пропускать голы.

    Даже в матче с "Удинезе" у нас было пять или шесть моментов, но мы не реализовали их (В матче 24-го тура Серии А "Ювентус" проиграл "Удинезе" со счётом 1:0). Подобное может случиться, но в чём мы точно не должны ошибаться, так это в нашем подходе, который позволил нам одерживать победы в первые четыре месяца чемпионата, который мы не демонстрируем сейчас.

    Футбол — это спорт, где на создание уходит много времени, и всё это может быть разрушено в одно мгновение. Поэтому нам нужно привести в порядок наши идеи», — приводит слова Аллегри DAZN.

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