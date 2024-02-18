Аллегри об игре «Ювентуса»: Нам нужно привести в порядок наши идеи

Главный тренервысказался о ничейном результате своей команды в матче 25-го тура итальянской Серии А с(2:2).

«В такой игре можно даже проиграть, несмотря на три или четыре последних момента, которые у нас были. Нам нужно пересобрать наши идеи, поставить перед собой цель и перестать так легко пропускать голы.

Даже в матче с "Удинезе" у нас было пять или шесть моментов, но мы не реализовали их (В матче 24-го тура Серии А "Ювентус" проиграл "Удинезе" со счётом 1:0). Подобное может случиться, но в чём мы точно не должны ошибаться, так это в нашем подходе, который позволил нам одерживать победы в первые четыре месяца чемпионата, который мы не демонстрируем сейчас.

Футбол — это спорт, где на создание уходит много времени, и всё это может быть разрушено в одно мгновение. Поэтому нам нужно привести в порядок наши идеи», — приводит слова Аллегри DAZN.

После этого матча «Ювентус» занимает 2-е место в таблице Серии А с 54 очками в активе. В следующем матче «старая синьора» сыграет против «Фрозиноне» 25-го февраля.