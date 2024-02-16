Компани: Волшебного рецепта для игры с «Арсеналом» у меня нет

Главный тренервысказался о предстоящем матче против

«В последние пару недель мы играли со многими топ-командами, и мы знаем, что в такие дни вам всегда нужно что-то, чтобы добиться успеха. Нужна вера.

Волшебного рецепта для этой игры у меня нет. У них невероятные игроки на каждой позиции, но против нас иногда бывает сложно играть, и нам нужно показать это в субботу. Дело в практике и вере, ты должен верить, что в следующий раз, когда у тебя будет возможность забить, ты попадёшь в сетку», — приводит слова Компани официальный сайт «Бёрнли».

Матч между «Бернли» и «Арсеналом» состоится уже 17 февраля.