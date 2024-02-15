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    Алеш Гарсия: Интерес «Барселоны»? Не думаю, что у них есть мой номер телефона

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    Полузащитник «Жироны» Алеш Гарсия высказался об интересе со стороны «Барселоны» в зимнее трансферное окно.

    Алеш Гарсия
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    Алеш Гарсия

    «Интерес "Барселоны"? Я даже не думаю, что у них есть мой номер телефона! Когда ты играешь на хорошем уровне, многие клубы явно тобой интересуются и в прессе начинают появляться слухи.

    Посмотрим в конце сезона, как всё будет развиваться», — приводит слова Гарсии журналист Фабрицио Романо.

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    • В нынешнем сезоне Гарсия провел 23 матча за «Жирону» в Примере, забил 3 гола и сделал 4 голевые передачи.

    «Бело-красные» занимают 2-е место в таблице Примеры с 56-ю очками в активе после 24-х туров.

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