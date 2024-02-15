Алеш Гарсия: Интерес «Барселоны»? Не думаю, что у них есть мой номер телефона

Полузащитниквысказался об интересе со стороныв зимнее трансферное окно.

«Интерес "Барселоны"? Я даже не думаю, что у них есть мой номер телефона! Когда ты играешь на хорошем уровне, многие клубы явно тобой интересуются и в прессе начинают появляться слухи.

Посмотрим в конце сезона, как всё будет развиваться», — приводит слова Гарсии журналист Фабрицио Романо.

В нынешнем сезоне Гарсия провел 23 матча за «Жирону» в Примере, забил 3 гола и сделал 4 голевые передачи.

«Бело-красные» занимают 2-е место в таблице Примеры с 56-ю очками в активе после 24-х туров.