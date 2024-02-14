«Спартак» — «Кайрат»: счет матча 6:0 (2:0), обзор голов

Завершилась игра Winline Зимнего кубка РПЛ между московскими казахстанским. Российский клуб одержал разгромную победу со счетом 6:0.

На 9-й минуте первый гол забил Александр Соболев, пробивший в дальний угол после паса пяткой Михаила Игнатова.

Через пять минут Антон Зиньковский откликнулся на пас из глубины Никиты Чернова и спокойно закатил мяч в пустые ворота.

На 55-й минуте Даниил Хлусевич после передачи Игнатова спокойно обыграл защитника и пробил мимо вратаря.

На 62-й минуте Квинси Промес с Манфредом Угальде обыгрались в касание и голландец поразил пустые ворота.

На 83-й минуте Промес оформил дубль после паса Данила Пруцева. Последний гол на счету на 85-й минуте на счету Виктора Мозеса.

«Спартак» после трех матчей набрал шесть очков и идет на втором месте. «Кайрат» замыкает таблицу с тремя очками.