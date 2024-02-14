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    Гол Промеса помог «Спартаку» разгромить «Кайрат» и стать победителем Winline Зимнего кубка РПЛ

    «Спартак» — «Кайрат»: счет матча 6:0 (2:0), обзор голов

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    Завершилась игра Winline Зимнего кубка РПЛ между московским «Спартаком» и казахстанским «Кайратом». Российский клуб одержал разгромную победу со счетом 6:0.

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    На 9-й минуте первый гол забил Александр Соболев, пробивший в дальний угол после паса пяткой Михаила Игнатова.

    Через пять минут Антон Зиньковский откликнулся на пас из глубины Никиты Чернова и спокойно закатил мяч в пустые ворота.

    На 55-й минуте Даниил Хлусевич после передачи Игнатова спокойно обыграл защитника и пробил мимо вратаря.

    На 62-й минуте Квинси Промес с Манфредом Угальде обыгрались в касание и голландец поразил пустые ворота.

    На 83-й минуте Промес оформил дубль после паса Данила Пруцева. Последний гол на счету на 85-й минуте на счету Виктора Мозеса.

    «Спартак» после трех матчей набрал шесть очков и идет на втором месте. «Кайрат» замыкает таблицу с тремя очками.

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