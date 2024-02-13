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    Медведев: Ведется речь о том, чтобы в Кубке равноправия было шесть или даже восемь участников

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    Председатель правления «Зенита» Александр Медведев подвел итоги Кубка равноправия.

    Александр Медведев
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    Александр Медведев

    «Со спортивной и управленческой точки зрения турнир прошел хорошо. Единственное — не хватало болельщиков, но это связано с проведением Кубка Азии. Все уверены, что в следующем сезоне, когда турнир здесь состоится опять, мы будем иметь совершенно другую картину по болельщикам. Подготовка к следующему турниру начнется уже через неделю.

    Расширение числа участников? Да. Ведется речь о том, чтобы было не четыре участника, а шесть или даже восемь. Будут и местные дерби. Думаю, будут две российские команды. Будут страны из соседей и БРИКС», — приводит слова Медведева «Спорт-Экспресс».

    Напомним, что «Зенит» стал победителем турнира, добыв три победы в трех матчах.

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