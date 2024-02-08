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    Семак: Положительных моментов было гораздо больше, забили хорошие мячи

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    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу в матче Кубка равноправия с «Шанхай Шэньхуа» (6:0).

    Сергей Семак
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    Сергей Семак

    «Хороший матч, жесткий. Слава Богу, без травм. Если по игре, то положительных моментов было гораздо больше, забили хорошие мячи.

    Есть те ошибки, которые были в начале атаки: мы не всегда правильно располагались. Были стандартные положения опасные у наших ворот... Но это касается первого тайма, а во втором значительно меньше было моментов. Мы стали лучше реагировать на потери мяча.

    Кержаков? Он приболел. Со вчерашнего дня он уже тренируется, по этой причине он отсутствовал», — цитирует Семака «Спорт-Экспресс».

    После двух матчей на Кубке Равноправия у «Зенита» стало 6 очков, он идет лидером. У «Шанхая» такое же количество баллов, но на игру больше.

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