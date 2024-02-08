До матча
«Боруссия» Дортмунд
Дортмундцы идут на четвертом месте в турнирной таблице Бундеслиги, записав в свой актив 37 очков в 20-ти матчах. На счет «Боруссии» 10 побед, 7 ничьи и 3 поражений с разницей забитых и пропущенных мячей 40:26.
В крайнем туре чемпионата Германии «шмели» играли в гостях против «Хайденхайма». Дортмундцы впервые с ноября не смогли забить в Бундеслиге, завершив матч вничью (0:0).
Таким образом, подопечные Эдина Терзича продлили свою беспроигрышную серию в чемпионате до шести матчей. За этот период «Боруссия» одержала три победы и столько же раз сыграла вничью.
«Фрайбург»
«Фрайбург» набрал 28 очков в 20-ти матчах и на данный момент занимает седьмую строчку в турнирной таблице Бундеслиги. На счету команды 8 побед, 4 ничьи и 8 поражений с разницей забитых и пропущенных мячей 26:34.
В двух последних турах «Фрайбург» не набрал ни одного очка. Сначала подопечные Кристиана Штрайха проиграли на выезде «Вердеру» (1:3), а затем с таким же счетом уступили дома «Штутгарту».
Ранее «Фрайбург» вырвал победу у «Хоффенхайма» (3:2), сыграл вничью с «Унионом» (0:0) и уступил «Хайденхайму» (2:3).
Личные встречи
В матче первого круга текущего сезона «Боруссия» одержала победу в гостях со счетом 4:2. Всего в 10-ти последних матчах на счет дортмундцев 7 побед, «Фрайбург» оказался сильнее в 2-х случаях и один раз была зафиксирована ничья.
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