Генсек РФС рассказал, почему невозможно провести турнир сборных стран БРИКС

Генеральный секретарь РФСобъяснил, почему невозможно провести турнир с участием сборных стран

В состав БРИКС, помимо России, входят Бразилия, Египет, Индия, Иран, Китай, ОАЭ, Эфиопия, ЮАР и Саудовская Аравия.

«Молодежка и дальше будет ездить в Бразилию, Парагвай, Аргентину и другие сильные футбольные страны в Южной Америке.

Отличие футбола от других видов спорта — он полностью централизован и зарегулирован. В других видах спорта, может быть, можно пригласить страны БРИКС для участия в собственных турнирах. Но в футболе это невозможно.

Какими бы нашими союзниками они ни были, федерации футбола стран БРИКС живут по правилам ФИФА. Участие в соревнованиях, которые не разрешены по правилам ФИФА, для них невозможны, потому что их исключат», — приводит слова Митрофанова «Спорт-Экспресс».