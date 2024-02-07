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    Генсек РФС рассказал, почему невозможно провести турнир сборных стран БРИКС

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    Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов объяснил, почему невозможно провести турнир с участием сборных стран БРИКС.

    Максим Митрофанов
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    Максим Митрофанов

    В состав БРИКС, помимо России, входят Бразилия, Египет, Индия, Иран, Китай, ОАЭ, Эфиопия, ЮАР и Саудовская Аравия.

    «Молодежка и дальше будет ездить в Бразилию, Парагвай, Аргентину и другие сильные футбольные страны в Южной Америке.

    Отличие футбола от других видов спорта — он полностью централизован и зарегулирован. В других видах спорта, может быть, можно пригласить страны БРИКС для участия в собственных турнирах. Но в футболе это невозможно.

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    • Какими бы нашими союзниками они ни были, федерации футбола стран БРИКС живут по правилам ФИФА. Участие в соревнованиях, которые не разрешены по правилам ФИФА, для них невозможны, потому что их исключат», — приводит слова Митрофанова «Спорт-Экспресс».

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