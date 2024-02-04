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    «Бетис» и «Хетафе» поделили очки

    «Бетис» — «Хетафе»: счет матча 1:1, обзор голов

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    В матче 23-го тура чемпионата Испании «Бетис» и «Хетафе» сыграли вничью со счетом 1:1.

    Иско
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    Иско

    На гол Мэйсона Гринвуда с пенальти хозяева ответили точным ударом Иско также с одиннадцатиметровой отметки.

    Футбол. Испания. Примера
    Бетис — Хетафе 1:1
    Голы: 0:1 Мэйсон Гринвуд (пенальти) (8'), 1:1 Иско (пенальти) (35') Бетис: Руи Силва, Эктор Бельерин, Херман Песселья, Сократис Папастатопулос (Шади Риад, 66'), Абнер Винисиус (Хуан Миранда, 13'), Серхи Альтмира (Эз Абде, 66'), Родриго Эрнандес, Иско (Вилльям Карвалью, 82'), Ассане Диао (Пабло Форнальс, 66'), Набиль Фекир, Johnny Cardoso Хетафе: Давид Сория, Диего Рико, Омар Альдерете, Гастон Альварес, Даконам Ортега Дьене (Домингуш Дуарте, 80'), Хорхе Мартин Камуньяс, Луис Милья, Мэйсон Гринвуд, Хайме Мата (Карлос Аленья, 70'), Хуанми Латаса (Борха Майораль, 46'), Yellu Santiago (Хосе Анхель Кармона, 70') Предупреждения: Сократис Папастатопулос (19'), Хуан Миранда (40'), Ассане Диао (41'), Иско (43'), Гастон Альварес (45'), Серхи Альтмира (52'), Johnny Cardoso (60'), Yellu Santiago (62'), Даконам Ортега Дьене (64'), Давид Сория (68'), Руи Силва (89')

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Таким образом, «Бетис» набрал 35 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице. У «Хетафе» 30 пунктов и десятая строчка.

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