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    «Кельн» взял три очка в матче с «Айнтрахтом»

    «Кельн» — «Айнтрахт»: счет матча 2:0, обзор голов

    Футбол Календарь Бундеслиги Прогнозы на Бундеслигу Бундеслига Футбол Германии Кельн Айнтрахт Франкфурт
    В матче 20-го тура немецкой Бундеслиги «Кельн» в родных стенах переиграл «Айнтрахт» со счетом 2:0.

    «Кельн»
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    «Кельн»

    Авторами точных ударов в это игре стали Фариде Алиду и Ян Тильман.

    Отметим, что команда из Франкфурта доигрывала поединок вдевятером из-за удалений Нильса Нкунку и Туты.

    Футбол. Германия. Бундеслига
    Кёльн — Айнтрахт Ф 2:0
    Голы: 1:0 Фарид Алиду (68'), 2:0 Ян Тильман (80') Кёльн: Марвин Швебе, Бенно Шмиц (Расмус Карстенсен, 89'), Тимо Хюберс, Юлиан Хабот, Эрик Мартель, Денис Хусейнбашич, Флориан Кайнц (Линтон Майна, 79'), Деян Любичич, Фарид Алиду (Саркис Адамян, 73'), Ян Тильман, Max Finkgrafe Айнтрахт Ф: Кевин Трапп, Нильс Нкунку, Хрвое Смолчич, Робин Кох, Тута, Ансгар Кнауфф (Jean Matteo Bahoya, 77'), Эрик Эбимбе (Фарес Шаиби, 46'), Марио Гётце (Себастьян Роде, 77'), Эйе Скири, Хуго Ларссон (Филипп Макс, 69'), Саша Калайджич (Уго Экитике, 77') Предупреждения: Денис Хусейнбашич (19'), Тута (34'), Нильс Нкунку (55'), Нильс Нкунку (66'), Тута (83')

    Календарь и таблица Бундеслиги

    Победа позволила «Кельну» набрать 15 очков и закрепиться на шестнадцатом месте в турнирной таблице. У «Айнтрахта» 31 балл и шестая строчка.

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