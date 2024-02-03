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    Глушаков: Не задумывался, когда будет решение по «Ростову»

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    Российский хавбек Денис Глушаков высказался о том, что он может присоединиться к «Ростову» на постоянной основе.

    Денис Глушаков
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    Денис Глушаков

    По словам игрока, он получает удовольствие от тренировочного процесса в новом клубе.

    «Я просто выдерживаю нагрузки и высокую интенсивность: что на тренировках, что в играх. Но есть над чем работать — это сборы. Под нагрузками уставшие ноги, бывало и лучше. Может, ещё и будет лучше.

    Я не думаю и не задумывался о том, когда будет решение по "Ростову". Я попросился просто потренироваться — и всё. Дальше клуб решит. Я получаю удовольствие от тренировочного процесса и футбола. Благодарен ребятам, что создают мне хорошую конкуренцию», — сказал Глушаков «Чемпионату».

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