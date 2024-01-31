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    Угальде: Оказаться в «Спартаке» — просто мечта

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    Новичок «Спартака» Манфред Угальде высказался о своем переходе в стан московской команды.

    Манфред Угальде
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    Манфред Угальде

    «Переход в "Спартак" значит многое для меня. Я знаю, что "Спартак" — самая популярная команда России. Если быть честным, оказаться в таком клубе — просто мечта. Все мои мысли — о дебюте, о том моменте, когда я смогу выйти на поле и на глазах у болельщиков забить гол.

    Очень счастлив быть в таком клубе, как "Спартак". Хочу сыграть много матчей, наслаждаться игрой вместе с болельщиками. Надеюсь, мы сможем добиться многого. Быть в "Спартаке" — это мечта», — отметил Угальде в комментарии клубной пресс-службе.

    В текущем сезоне Манфред Угальде сыграл за «Твенте» 25 матчей, забил 9 голов, отдал 7 результативных передач. На интернет-портале Transfermarkt костариканец оценивается в 5 млн евро.

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