Угальде: Оказаться в «Спартаке» — просто мечта

Новичоквысказался о своем переходе в стан московской команды.

«Переход в "Спартак" значит многое для меня. Я знаю, что "Спартак" — самая популярная команда России. Если быть честным, оказаться в таком клубе — просто мечта. Все мои мысли — о дебюте, о том моменте, когда я смогу выйти на поле и на глазах у болельщиков забить гол.

Очень счастлив быть в таком клубе, как "Спартак". Хочу сыграть много матчей, наслаждаться игрой вместе с болельщиками. Надеюсь, мы сможем добиться многого. Быть в "Спартаке" — это мечта», — отметил Угальде в комментарии клубной пресс-службе.

В текущем сезоне Манфред Угальде сыграл за «Твенте» 25 матчей, забил 9 голов, отдал 7 результативных передач. На интернет-портале Transfermarkt костариканец оценивается в 5 млн евро.