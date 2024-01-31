Марокко — Южная Африка: счет 0:2, обзор голов

В матче 1/8 финала Кубка Африки сборная ЮАР достаточно неожиданно обыграла команду Марокко со счетом 2:0.

Авторами забитых мячей стали Эвиденс Макгопа и Тебохо Мокоена.

Отметим, что Ашраф Хакими из сборной Марокко не смог реализовать пенальти на 84-й минуте, а Софьян Амрабат был удален с поля на 90+2-й минуте.

Футбол. Кубок Африки-2023. 1/8 финала Марокко — ЮАР 0:2 Голы: 0:1 Эвиденс Макгопа (57'), 0:2 Тебохо Мокоена (90 + 5') Марокко: Яссин Буну, Ашраф Хакими, Наиф Агер, Нуссайр Мазрауи (Yahya Attiat-Allah, 76'), Ромен Сес, Аззедин Унаи, Софьян Амрабат, Селим Амалла (Исмаэль Сайбари, 60'), Амин Адли (Амин Арит, 60'), Юссеф Эн-Несири, Эз Абде (Айюб Эль-Кааби, 70') ЮАР: Ронвен Уильямс, Тапело Морена, Мотоби Мвала, Грант Кекана, Темба Зване (Тапело Масеко, 70'), Сфефело Ситхоул (Табанг Монаре, 87'), Тебохо Мокоена, Обрей Модиба, Хулисо Джонсон Мудау, Эвиденс Макгопа (Захеле Лепаса, 72'), Перси Тау Предупреждения: Обрей Модиба (29'), Грант Кекана (36'), Софьян Амрабат (64'), Мотоби Мвала (83') Удаление: Софьян Амрабат (90 + 2')

Таким образом, Южная Африка смогла пробиться в четвертьфинал турнира, где сыграет против национальной команды Кабо-Верде.