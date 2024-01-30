Дополнительное времяСаудовская Аравия — Южная КореяОнлайн
ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сборная Саудовской АравииСаудовская Аравия — Южная Корея. Онлайн
  • 16:24
    • Гол Файзуллаева принес сборной Узбекистана победу над Таиландом в 1/8 финала Кубка Азии
  • 17:44
    • Захарян пропустит ближайший матч «Реал Сосьедада»
  • 16:51
    • Кангва может вернуться в чемпионат России
  • 16:35
    • Семак недоволен Артуром. Бразильца купили без одобрения тренера
  • 16:07
    • Холанн сыграет за «Ман Сити» в матче с «Бернли»
    Все новости спорта

    Гаич: До меня не доходила информация о переговорах с «Фиорентиной»

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России ЦСКА Серия A Футбол Италии Фиорентина
    Защитник ЦСКА Милан Гаич высказался об интересе итальянской «Фиорентины» к нему.

    Милан Гаич
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Милан Гаич

    «Слышал эти слухи, читал новости. Но старался не обращать на это внимания, чтобы не терять концентрацию на своей игре. В любом случае до меня информация о каких‑то переговорах не доходила. Как по мне, это нормально, что в хороший отрезок вокруг тебя начинают появляться разные слухи. Возможно, это интересно для вас, но на протяжении всей карьеры я оставляю все эти дела на усмотрение своего агента. В основном он занимается этими вопросами», — приводит слова Гаича «Матч ТВ».

    Гайич перешел в ЦСКА летом 2022 года, контракт 27‑летнего серба рассчитан до 2025‑го.

    В текущем сезоне защитник провел 24 матча, забил пять мячей и сделал две голевые передачи во всех турнирах.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Арсенал» уверенно заберет три очка
  • «Ноттингем Форест» — «Арсенал». Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
  • Смогут ли «Астон Вилла» и «Ньюкасл» определить сильнейшего?
  • «Астон Вилла» — «Ньюкасл». Прогноз и ставки
  • 4.00
    •
  • «Ливерпуль» вновь не справится с «Челси»?
  • «Ливерпуль» — «Челси». Прогноз и ставки
  • 2.43
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.44
  • Экспресс дня 29 января
  • 29/01/2024 в 23:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Ноттингем Форест — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  4.00
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Ньюкасл
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  2.43
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Челси
  • Футбол
  • Завтра в 23:15
    •  2.22
  • Прогноз на матч Спартак — Локомотив
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Бернли
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •  2.35
  • Прогноз на матч Атлетико — Райо Вальекано
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.65
  • Прогноз на матч Барселона —Осасуна
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Брентфорд
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры