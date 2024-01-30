Гаич: До меня не доходила информация о переговорах с «Фиорентиной»

Защитниквысказался об интересе итальянскойк нему.

«Слышал эти слухи, читал новости. Но старался не обращать на это внимания, чтобы не терять концентрацию на своей игре. В любом случае до меня информация о каких‑то переговорах не доходила. Как по мне, это нормально, что в хороший отрезок вокруг тебя начинают появляться разные слухи. Возможно, это интересно для вас, но на протяжении всей карьеры я оставляю все эти дела на усмотрение своего агента. В основном он занимается этими вопросами», — приводит слова Гаича «Матч ТВ».

Гайич перешел в ЦСКА летом 2022 года, контракт 27‑летнего серба рассчитан до 2025‑го.

В текущем сезоне защитник провел 24 матча, забил пять мячей и сделал две голевые передачи во всех турнирах.