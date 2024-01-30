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    «Кардифф Сити» арендовал защитника «Ливерпуля» Филлипса

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    Защитник «Ливерпуль» Натаниэль Филлипс отправился в аренду в «Кардифф Сити».

    Натаниэль Филлипс
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    Натаниэль Филлипс

    Валлийский клуб арендовал футболиста до конца сезона-2023/2024, информирует пресс-служба.

    «Я хочу показывать хороший футбол в команде, и надеюсь, что это приведёт к успеху. Я поговорил с тренером о том, как он хочет, чтобы я и команда играли, и я понял, что мне это подходит. Сегодня была моя первая тренировка, и мне это понравилось. Я уже чувствую, что хорошо освоился с командой, поэтому я с нетерпением жду дебюта», — приводит слова Филлипса пресс-служба клуба.

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