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    Артета рассказал о проблемах «Арсенала» перед игрой с «Ноттингем Форест»

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    Наставник «Арсенала» Микель Артета оценил состояние подопечных перед матчем с «Ноттингем Форест» в 22-м туре АПЛ.

    Микель Артета
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    Микель Артета

    «Нам предстоит принять несколько запоздалых решений. Томас Парти не будет одним из них, но у нас есть несколько игроков, у которых были проблемы в конце последней игры, и мы все еще не определились с несколькими игроками.

    Райс? Да, он один из этих игроков. Он проделал определенную работу, но и пропустил несколько занятий. Надеюсь, он будет в порядке.

    Будет ли Парти в составе? Томаса нет в составе, нет. Все так, как есть. Вы хотите, чтобы все были доступны, да он — лучший игрок для нас, действительно важный игрок, но в данный момент он еще не в форме», — приводит слова Артеты официальный сайт клуба.

    «Арсенал» встретится с «Ноттингем Форест» сегодня, 30 января. Стартовый свисток прозвучит в 22:30 мск.

    Календарь и таблица АПЛ

    После 21 тура «Арсенал» идет третьим в АПЛ, набрав 43 очка.

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