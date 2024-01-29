«Тоттенхэм» хочет подписать талантливого защитника «Айнтрахта»

Эквадорский защитник«Анйтрахта» может стать игроком английского, сообщает влиятельный журналист Саша Тавольери.

По его информации, «шпоры» внимательно следят за прогрессом центрального защитника и несколько раз отправляли на его игры скаутов клуба.

22-летний Виллиан Пачо летом 2023 года перешел в «Айнтрахт» из бельгийского «Антверпена» за € 9 млн. и с ходу стал основным игроком. В этом сезоне эквадорец сыграл за немецкий клуб 28 матчей, не отметился результативными действиями.

Кроме «Тоттенхэма» на него претендуют еще несколько клубов АПЛ. На Transfermarkt Пачо оценивается в € 24 млн.