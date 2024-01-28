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    Лапорта: Я принимаю решение Хави

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    Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о решении наставника команды Хави покинуть коллектив по окончании сезона.

    Жоан Лапорта
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    Жоан Лапорта

    «Хави сообщил нам, что он покидает клуб в конце сезона из-за давления и плохих результатов. Это решение, которое я принимаю, потому что он легенда "Барсы" и честный человек. Он ведёт себя крайне достойно и уважительно по отношению к клубу. Я убеждён, что приверженность Хави и его тренерского штаба "Барселоне" будет максимальной до самого конца.

    Мы хотим преодолеть эту ситуацию, которая никому не нравится. Она требует единства и того, чтобы мы вышли из неё как команда. Клуб находится под контролем в институциональном, экономическом и социальном аспектах. Что касается спортивной составляющей, то у нас всё идёт не так, как мы планировали. Только не давно мы выигрывали Ла Лигу и Суперкубок Испании. Учитывая наш обновлённый состав, мы ожидали гораздо большего, но ожидания не оправдались. Мы должны кардинально изменить эту ситуацию», — приводит слова Лапорты AS.

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