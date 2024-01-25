Тренер «Униона» дисквалифицирован за удар Зане по лицу

Главного тренерадисквалифицировали на три матча за пощечину вингеру

Помимо этого, хорватский специалист оштрафован на 25 тысяч евро, сообщает пресс-служба берлинского клуба.

Сообщается, что запрет на пребывание в помещениях стадиона начинается за полчаса до начала матча и заканчивается через полчаса после финального свистка.

Напомним, в результате стычки, Бьелица получил красную карточку, а Зане — желтую.

После этого матча «Унион» занимает 15-е место в таблице Бундеслиги с 14-ю очками в активе. «Бавария» располагается на 2-й позиции (44 балла).