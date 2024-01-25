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    Тренер «Униона» дисквалифицирован за удар Зане по лицу

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    Главного тренера «Униона» Ненада Бьелицу дисквалифицировали на три матча за пощечину вингеру «Баварии» Лерою Зане.

    Стычка между Ненадом Бьелицей и Лероем Зане
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    Стычка между Ненадом Бьелицей и Лероем Зане

    Помимо этого, хорватский специалист оштрафован на 25 тысяч евро, сообщает пресс-служба берлинского клуба.

    Сообщается, что запрет на пребывание в помещениях стадиона начинается за полчаса до начала матча и заканчивается через полчаса после финального свистка.

    Напомним, в результате стычки, Бьелица получил красную карточку, а Зане — желтую.

    После этого матча «Унион» занимает 15-е место в таблице Бундеслиги с 14-ю очками в активе. «Бавария» располагается на 2-й позиции (44 балла).

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