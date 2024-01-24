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    Президент УЕФА: Мы были правы, когда наказали «Манчестер Сити» за нарушение финансовых правил

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    Президент УЕФА Александер Чеферин высказался о наказании «Манчестер Сити» за финансовые нарушения.

    Александер Чеферин
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    Александер Чеферин

    В начале 2020 года УЕФА отстранил «Манчестер Сити» от участия в Лиге чемпионов на два сезона и оштрафовал на 30 миллионов евро за нарушение правил финансового фэйр-плей. Через несколько месяцев Спортивный арбитражный суд отменил европейский бан английского клуба.

    «Мы знаем, что были правы. Мы бы не приняли решение, если бы не считали себя правыми.

    Как судебный адвокат с 25‑летним стажем, я знаю, что иногда удается выиграть дело, в котором вы уверены, что проиграете. А иногда ты проигрываешь дело, когда уверен. В серьезной демократии просто нужно уважать решение суда.

    Я не хочу говорить о случае в Англии. Но я верю, что решение нашего независимого органа было правильным. Не я принимал это решение.

    Затягивание расследования по делу "Ман Сити"? Я понимаю, что болельщики хотят знать, что происходит и каковы последствия, но я не хочу критиковать АПЛ. Это было бы несправедливо», — приводит слова Чеферина The Telegraph.

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  • 08/02/2023

    • В феврале 2023 года руководство английской Премьер-лиги предъявило «Манчестер Сити» более 100 обвинений в нарушении правил финансового фэйр-плей. По итогам расследования, которое продолжалось в течение четырех лет, лиге стало известно, что «Манчестер Сити» нарушал финансовые правила с сезона-2009/2010 по сезон-2017/2018.

    В период с 2009 по 2022 год «Манчестер Сити» шесть раз стал чемпионом Англии.

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