Лесовой может вернуться в расположение «Динамо»

Переход полузащитника «Динамо»из Хайфы находится на грани срыва, сообщает «Спорт-Экспресс».

Лесовой в ближайшее время вернется в расположение «Динамо», если «Маккаби» до конца среды не сможет решить технические проблемы по переходу 26-летнего игрока, которые связаны с оплатой трансфера.

В таком случае Даниил отправится в Катар, где будет дожидаться разрешения ситуации.

Сообщалось, что Лесовой после перехода в «Маккаби» получит израильское гражданство. Кроме того, стало известно, что футболист уже начал искать квартиру в престижном районе «Кармель» в верхней Хайфе.

Transfermarkt оценивает стоимость Лесового в 1,8 миллиона евро.