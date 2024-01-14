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    «Фиорентина» и «Удинезе» не выявили сильнейшего

    «Фиорентина» — «Удинезе»: счет матча 2:2, обзор голов

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    В матче 20-го тура Серии А «Фиорентина» и «Удинезе» сыграли вничью 2:2.

    «Фиорентина»
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    «Фиорентина»

    На голы Санди Ловрича и Флориана Товена хозяева ответили точными ударами Лукаса Белтрана и Мбалы Нзолы.

    Футбол. Италия. Серия А
    Фиорентина — Удинезе 2:2
    Голы: 0:1 Санди Ловрич (10'), 1:1 Лукас Бельтран (56'), 1:2 Флорьян Товен (73'), 2:2 M'bala Nzola (пенальти) (87') Фиорентина: Пьетро Терраччиано, Лукас Мартинес, Лука Раньери (Никола Миленкович, 88'), Кристиано Бираги, Роландо Мандрагора, Альфред Дункан (Артур Мело, 46'), Джакомо Бонавентура, Жонатан Иконе (Антонин Барак, 88'), Йосип Брекало (M'bala Nzola, 76'), Лукас Бельтран, Michael Kayode (Давиде Фараони, 46') Удинезе: Мадука Окойе, Фести Эбоселе (Кингсли Эхизибуэ, 59'), Неуэн Перес, Жоау Феррейра, Роберто Перейра, Ассан Камара (Antonio Tikvic, 90'), Лазар Самарджич (Флорьян Товен, 58'), Уолас, Санди Ловрич, Лоренцо Лукка (Исаак Саксесс, 58'), Thomas Kristensen Предупреждения: Ассан Камара (35'), Лука Раньери (62')

    Календарь и таблица Серии А

    «Фиорентина» с 34 очками занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Удинезе» (18) располагается на 16-й позиции.

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