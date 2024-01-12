Ловчев: Ахметов по игре напоминает Клаудиньо

Бывший футболист «Спартака»оценил переходиз

«Есть мнение, что "Зенит" таким образом хочет насолить конкуренту, заставить его занервничать. Конечно, есть разговор про финансы.

Но я смотрю на ситуацию с игровой точки зрения. Ахметов — это хороший футболист, который, к сожалению, до сих пор не реализовал свой потенциал. Мне он напоминает Клаудиньо, который играет в том же "Зените" — техничный, умный. С дриблингом, с обострением.

Я думаю, что Питер берет его просто как хорошего игрока. Будет ли это усилением, покажет только время. Потому что при всей моей похвале, в "Краснодаре" он не был твердым игроком основного состава. И в ЦСКА не был.

А парень уже не молод, уже 26 лет, в РПЛ он играет уже достаточно давно. Пора выходить на более высокий уровень и влияния на игру команды», — написал Ловчев в своем телеграм-канале.