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    Ловчев: Ахметов по игре напоминает Клаудиньо

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    Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев оценил переход Ильзата Ахметова из «Краснодара» в «Зенит».

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    «Есть мнение, что "Зенит" таким образом хочет насолить конкуренту, заставить его занервничать. Конечно, есть разговор про финансы.

    Но я смотрю на ситуацию с игровой точки зрения. Ахметов — это хороший футболист, который, к сожалению, до сих пор не реализовал свой потенциал. Мне он напоминает Клаудиньо, который играет в том же "Зените" — техничный, умный. С дриблингом, с обострением.

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    • Я думаю, что Питер берет его просто как хорошего игрока. Будет ли это усилением, покажет только время. Потому что при всей моей похвале, в "Краснодаре" он не был твердым игроком основного состава. И в ЦСКА не был.

    А парень уже не молод, уже 26 лет, в РПЛ он играет уже достаточно давно. Пора выходить на более высокий уровень и влияния на игру команды», — написал Ловчев в своем телеграм-канале.

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