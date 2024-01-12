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    «Фенербахче» заплатит «Милану» за переход Крунича 3 млн евро

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    Итальянский «Милан» и турецкий «Фенербахче» достигли договоренности о переходе хавбека Раде Крунича, сообщил в соцсетях журналист Маттео Моретто.

    Раде Крунич
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    Раде Крунич

    Клуб из Стамбула заплатит за переход боснийца 3 млн фиксированной части плюс 1-1,5 млн в качестве бонусов. В течение дня Крунич прибудет в Турцию, чтобы пройти медобследование и заключить соглашение.

    Крунич выступает за «Милан» с 2019 года. В текущем сезоне игрок провел за итальянский клуб 14 матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями.

    За сборную Боснии и Герцеговины Крунич в 32-х поединках забил 4 мяча и сделал две голевые передачи.

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