«Фенербахче» заплатит «Милану» за переход Крунича 3 млн евро

Итальянский «Милан» и турецкий «Фенербахче» достигли договоренности о переходе хавбека, сообщил в соцсетях журналист Маттео Моретто.

Клуб из Стамбула заплатит за переход боснийца 3 млн фиксированной части плюс 1-1,5 млн в качестве бонусов. В течение дня Крунич прибудет в Турцию, чтобы пройти медобследование и заключить соглашение.

Крунич выступает за «Милан» с 2019 года. В текущем сезоне игрок провел за итальянский клуб 14 матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями.

За сборную Боснии и Герцеговины Крунич в 32-х поединках забил 4 мяча и сделал две голевые передачи.