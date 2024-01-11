Источник: Бензема может перейти в «Пари Сен-Жермен»

Карим Бензема Фото: globallookpress.com
По информации Sports Zone, француз может перейти в «Пари Сен-Жермен».
В трансфере Карима лично заинтересован президент парижского клуба Нассер Аль-Хелайфи.
Источник отмечает, что «ПСЖ» готов рассмотреть вариант с арендой Бензема.
При этом Foot Mercato утверждает, что обладатель Золотого мяча останется в Саудовской Аравии.
В текущем сезоне Бензема провел в чемпионате Саудовской Аравии 15 матчей, забил девять мячей и сделал пять результативных передач.
Ранее сообщалось, что Бензема может вернуться в «Лион».