ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Роберто Фирмино может вернуться в АПЛ Трансферный дайджест. 2-8 января
  • 19:48
    • Умер Франц Беккенбауэр
  • 23:32
    • «Зенит» подписал контракт с бразильским нападающим Артуром
  • 21:43
    • «Реал» сыграет с «Атлетико», «Осасуна» примет «Реал Сосьедад» в 1/8 финала Кубка Испании
    Все новости спорта

    «Манчестер Сити» сыграет против «Тоттенхэма» в рамках 4-го раунда Кубка Англии

    Футбол Кубок Англии Футбол Англии Уотфорд Саутгемптон Блэкберн Борнмут Суонси Вест Бромвич Брентфорд Вулверхэмптон Вест Хэм Бристоль Сити Ноттингем Форест Блэкпул Лестер Сити Халл Сити Бирмингем Шеффилд Юнайтед Ковентри Челси Астон Вилла Ипсвич Норвич Ливерпуль Тоттенхэм Манчестер Сити Лидс Кристал Пэлас Эвертон Лутон Таун Болтон Уиган Манчестер Юнайтед Брайтон энд Хоув Альбион Шеффилд Уэнсдей Фулхэм Ньюкасл
    Стали известны пары 4-го раунда Кубка Англии. Жеребьевка состоялась 8-го января.

    «Манчестер Сити»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Манчестер Сити»

    Полные результаты жеребьёвки 4-го раунда Кубка Англии:
    • 1.«Уотфорд» — «Саутгемптон»;
    • 2. «Блэкберн Роверс» — «Рексем»;
    • 3. «Борнмут» — «Суонси Сити»;
    • 4. «Вест Бромвич» — «Брентфорд» или «Вулверхэмптон»;
    • 5. «Вест Хэм Юнайтед» или «Бристоль Сити» — «Ноттингем Форест» или «Блэкпул»;
    • 6. «Лестер Сити» — «Халл Сити» или «Бирмингем»;
    • 7. «Шеффилд Уэнсдей» — «Ковентри Сити»;
    • 8. «Челси» — «Астон Вилла»;
    • 9. «Ипсвич» — «Мейдстон Юнайтед»;
    • 10. «Ливерпуль» — «Норвич Сити» или «Бристоль Роверс»;
    • 11. «Тоттенхэм Хотспур» — «Манчестер Сити»;
    • 12 «Лидс Юнайтед» — «Плимут Аргайл»;
    • 13. «Кристал Пэлас» или «Эвертон» — «Лутон Таун» или «Болтон Уондерерс»;
    • 14. «Ньюпорт Каунти» или «Истли» — «Уиган» или «Манчестер Юнайтед»;
    • 15. «Шеффилд Юнайтед» — «Брайтон энд Хоув Альбион»;
    • 16. «Фулхэм» — «Ньюкасл Юнайтед».

  • Трансферный дайджест. 2-8 января
  • Отъезд игроков из Саудовской Аравии, а также «Реал» и «Бавария» решат свои проблемы в оборонительной линии
  • Вчера

    • Напомним, что 8-го января в 23:15 мск стартовал матч между «Уиганом» и «Манчестер Юнайтед». После 65-и минут игрового времени «манкунианцы» ведут в счете 1:0. Следите за ходом поединка по этой ссылке.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Амур» способен повторить успех прошлой игры?
  • «Амур» — «Сибирь». Прогноз и ставки
  • 1.83
    •
  • Способен ли «Барыс» на сенсацию в Казани?
  • «Ак Барс» — «Барыс». Прогноз и ставки
  • 2.08
    •
  • Ждем много голов
  • «Мидлсбро» — «Челси». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.00
  • Экспресс дня 9 января
  • Сегодня в 23:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Амур — Сибирь
  • Хоккей
  • Завтра в 12:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Ак Барс — Барыс
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Мидлсбро — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Эшторил — Порту
  • Футбол
  • Сегодня в 23:45
    •  1.95
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес Лейкерс — Торонто
  • Баскетбол
  • Завтра в 06:30
    •  2.38
  • Прогноз на матч Даллас — Мемфис
  • Баскетбол
  • Завтра в 04:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Кыргызстан — Вьетнам
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Маккейб — Бублик
  • Теннис
  • Сегодня в 10:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры