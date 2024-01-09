«Манчестер Сити» сыграет против «Тоттенхэма» в рамках 4-го раунда Кубка Англии

«Манчестер Сити» Фото: globallookpress.com
Полные результаты жеребьёвки 4-го раунда Кубка Англии:
- 1.«Уотфорд» — «Саутгемптон»;
- 2. «Блэкберн Роверс» — «Рексем»;
- 3. «Борнмут» — «Суонси Сити»;
- 4. «Вест Бромвич» — «Брентфорд» или «Вулверхэмптон»;
- 5. «Вест Хэм Юнайтед» или «Бристоль Сити» — «Ноттингем Форест» или «Блэкпул»;
- 6. «Лестер Сити» — «Халл Сити» или «Бирмингем»;
- 7. «Шеффилд Уэнсдей» — «Ковентри Сити»;
- 8. «Челси» — «Астон Вилла»;
- 9. «Ипсвич» — «Мейдстон Юнайтед»;
- 10. «Ливерпуль» — «Норвич Сити» или «Бристоль Роверс»;
- 11. «Тоттенхэм Хотспур» — «Манчестер Сити»;
- 12 «Лидс Юнайтед» — «Плимут Аргайл»;
- 13. «Кристал Пэлас» или «Эвертон» — «Лутон Таун» или «Болтон Уондерерс»;
- 14. «Ньюпорт Каунти» или «Истли» — «Уиган» или «Манчестер Юнайтед»;
- 15. «Шеффилд Юнайтед» — «Брайтон энд Хоув Альбион»;
- 16. «Фулхэм» — «Ньюкасл Юнайтед».
Напомним, что 8-го января в 23:15 мск стартовал матч между «Уиганом» и «Манчестер Юнайтед». После 65-и минут игрового времени «манкунианцы» ведут в счете 1:0. Следите за ходом поединка по этой ссылке.