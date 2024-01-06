«Рома» может назначить Рибалту на пост спортивного директора

Бывший спортивный директор «Зенита»может быть назначен на аналогичную должность в итальянской, сообщает Giallorossi.net.

Недавно Рибалта претендовал на должность спортивного директора в московском «Спартаке», но руководство «красно-белых» остановило свой выбор на португальце Томаше Амарале.

При этом некоторые источники сообщают, что испанец сам отказался получить должность в «Спартаке», так как его не устроила предложенная клубом концепция развития.

Все прогнозы на футбол

Хавьер Рибалта был спортивным директором «Зенита» с июля 2018 по апрель 2021 года и помог клубу выиграть два чемпионских титула РПЛ. Позже он работал в «Марселе».