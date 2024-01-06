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    «Рома» может назначить Рибалту на пост спортивного директора

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    Бывший спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта может быть назначен на аналогичную должность в итальянской «Роме», сообщает Giallorossi.net.

    Хавьер Рибалта
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    Хавьер Рибалта

    Недавно Рибалта претендовал на должность спортивного директора в московском «Спартаке», но руководство «красно-белых» остановило свой выбор на португальце Томаше Амарале.

    При этом некоторые источники сообщают, что испанец сам отказался получить должность в «Спартаке», так как его не устроила предложенная клубом концепция развития.

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    Хавьер Рибалта был спортивным директором «Зенита» с июля 2018 по апрель 2021 года и помог клубу выиграть два чемпионских титула РПЛ. Позже он работал в «Марселе».

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