Лондонский «Челси» на своем поле сыграет с «Престоном» в рамках 3-го раунда Кубка Англии. За ходом встречи приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток матча прозвучит в 20:30 по московскому времени. Присоединяйтесь!

До матча

«Челси»

Лондонский клуб 8 раз побеждал в этом турнире. Последний на данный момент триумф в Кубке Англии «Челси» праздновал в сезоне 2017/2018, одолев в финальном матче «Манчестер Юнайтед» (1:0).

В прошлом году «синие» не смогли преодолеть 3-й раунд этого турнира. «Челси» встретился с «Манчестер Сити» и потерпел разгромное поражение со счетом 0:4.

В чемпионате Англии подопечные Маурисио Почеттино выступают довольно средне. После первого круга на счету «Челси» 20 очков и лишь 10-я строчка в турнирной таблице. В крайнем туре АПЛ «синие» с большим трудом обыграли в гостях «Лутон» (2:3).

«Престон»

«Престон» представляет второй по силе дивизион Англии — Чемпионшип. В этом турнире клуб из одноименного города занимает 14-е место из 24-х команд, набрав 35 очков в 26-ти матчах.

«Лилейно-белые» дважды становились обладателями Кубка Англии. Впервые «Престон» выигрывал данный трофей еще в 19-м веке в сезоне 1888/1889. Второй и последний на данный момент раз команда из одноименного города победила в этом турнире в сезоне 1937/1938.

В прошлом году «Престон» сумел преодолеть 3-й раунд Кубка Англии в лице «Хаддерсфилда», но вылетел уже на следующей стадии, проиграв «Тоттенхэму».

Личные встречи

Команды дважды встречались между собой — оба раза в Кубка Англии. В 2002 году «Челси» одержал победу со счетом 3:1, в 2010 победа также осталась за «синими» — 2:0.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Челси» — «Престон» с коэффициентом 1.96.