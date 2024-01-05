Алдонин о возможном трансфере Ахметова в «Зенит»: Не очень понимаю этот переход

Экс-футболистподелился мнением о вероятном переходе полузащитника

«Могу сказать, что Ильзат — футболист неординарный, техничный, атакующий. Местами выдавал шикарные матчи. Но не очень понимаю этот переход. Кажется, что в "Краснодаре" в целом у него неплохо всё складывалось.

Основной причиной является российский паспорт — "Зениту" нужен был такой футболист. И для ротации в атаке, глубины состава, возможно.

Для Ахметова "Зенит" — вызов и серьёзная конкуренция. Справится ли он с ней, покажет время. Ему дали контракт на три с половиной года, это говорит о серьёзных намерениях клуба, на Ильзата, безусловно, рассчитывают. Это ведь серьёзный срок.

Честно, для меня это тоже было сюрпризом. Интересно, как он сможет себя проявить, сможет ли закрепиться в старте», — сказал Алдонин Чемпионату.

В нынешнем сезоне Ахметов провел 15 матчей за «Краснодар» забил 2 гола.

После 18-и туров «Краснодар» занимает 1-е место в таблице РПЛ с 38-ю очками в активе.