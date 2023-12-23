«Вест Хэм» — «Манчестер Юнайтед»: счет матча 2:0 (0:0), обзор голов

Джаррод Боуэн Фото: globallookpress.com
Первый тайм прошел в равной борьбе, но не принес забитых мячей.
Молотобойцы открыли счет на 72-й минуте, когда Джаррод Боуэн замкнул передачу Лукаса Пакета.
Спустя шесть минут счет 2:0 в пользу «Вест Хэма» сделал Мохаммед Кудус. Голевой пас ему снова отдал бразильский полузащитник.
Футбол. Англия. Премьер-лига
Вест Хэм — Манчестер Юнайтед 2:0
Голы: 1:0 Джаррод Боуэн (72'), 2:0 Мохаммед Кудус (78') Вест Хэм: Альфонс Ареола, Владимир Цоуфаль, Константинос Мавропанос, Курт Зума, Эмерсон, Эдсон Альварес, Томаш Соучек, Мохаммед Кудус (Бенджамин Джонсон, 90'), Джеймс Уорд-Праус, Лукас Пакета, Джаррод Боуэн (Пабло Форнальс, 88') Манчестер Юнайтед: Андре Онана, Люк Шоу, Джонни Эванс, Аарон Ван-Биссака, Алехандро Гарначо (Кристиан Эриксен, 85'), Бруну Фернандеш, Скотт МакТоминай, Кобби Майну, Расмус Хёйлунн (Маркус Рашфорд, 57'), Антони (Факундо Пельистри, 73'), Willy Kambwala (Серхио Регилон, 85') Предупреждения: Мохаммед Кудус (43'), Джонни Эванс (45 + 2'), Бруну Фернандеш (51'), Лукас Пакета (74'), Люк Шоу (90 + 6')
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